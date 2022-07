L'indice delle società High Tech italiane è effervescente (+2,31%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

Stmicroelectronics

media capitalizzazione

Reply

bassa capitalizzazione

It Way

Eems

Sabaf

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 11 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 133.662,6, dopo un esordio a 131.950,6.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, seduta positiva per, che avanza bene del 2,75%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,81%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, avanza, che guadagna bene, con una variazione del 2,91%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,91%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,66%.