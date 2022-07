Covid, continua trend discesa contagi: 54.088 nuovi casi e 244 morti nelle 24 ore

(Teleborsa) - Prosegue il trend di discesa dei contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati, contro i 60.381 di ieri, per un totale di 1.323.264 attualmente positivi. Aumentano, invece, i decessi, 45 in più rispetto a ieri, che portano a 171.882 i morti nel nostro Paese dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dal, tra molecolari e antigenici, sono stati 281.658 con il, in lieve calo rispetto al 20,3% di ieri.sono 400, 6 in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 38. I ricoverati neisono 10.768, 143 in meno rispetto a ieri, in totale 10.768. Isono 19.457.330 (-83.238)."Si conferma una fase epidemica di transizione. L’incidenza – viene evidenziato nel– è molto elevata ma in diminuzione da due settimane con una riduzione della velocità di trasmissione a valori prossimi o inferiori alla soglia epidemica. Si osserva una tendenza alla stabilizzazione nei tassi di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva. In questa fase si ribadisce la necessità di continuare a rispettare le misure comportamentali individuali e collettive previste/raccomandate, l’uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento. L’elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l’impatto soprattutto clinico dell’epidemia".Nel periodo 6 – 19 luglio 2022,– si legge nel rapporto – è stato pari a(range 0,95-1,23), in diminuzione rispetto alla settimana precedente. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch’esso in diminuzione e sotto la soglia epidemica: Rt=0,95 (0,94-0,97) al 19/07/2022 vs Rt=1 (0,98-1,02) al 12/07/2022."Continua lentamente a diminuire il numero di nuovi casi di Covid-19 e anche l'Rt mostra una tendenza alla diminuzione, siamo ormai a 1,06, quindi molti vicini all'unità – ha spiegato ilcommentando il monitoraggio –. Il tasso di occupazione di aree mediche e terapie intensive mostra una sostanziale stabilizzazione e anche se resta relativamente elevata, vediamo una leggera tendenza alla diminuzione dell'incidenza".