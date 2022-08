Nikola acquista il fornitore di batterie Romeo Power

Nikola

Romeo Power

(Teleborsa) -, azienda statunitense che produce veicoli commerciali a basse emissioni, ha stipulato un, fornitore di soluzioni avanzate di elettrificazione per veicoli commerciali, in una. Il rapporto di cambio proposto implica un corrispettivo di 0,74 dollari per azione Romeo e rappresenta un premio di circa il 34% rispetto al prezzo di chiusura dell'azione di Romeo del 29 luglio 2022. Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Romeo riceveranno 0,1186 di una quota di azioni ordinarie Nikola per ciascuna azione Romeo, chee il 4,5% di proprietà pro forma di Nikola. L'operazione dovrebbe essere completata entro la fine di ottobre 2022.Con sede a Cypress, in California, Romeo è un'azienda tecnologica di accumulo di energia focalizzata sulla progettazione e produzione di moduli e pacchi batteria agli ioni di litio per veicoli commerciali. In qualità di, Nikola prevede che l'acquisizione consentirà un significativo miglioramento operativo e una"Romeo è stato un fornitore prezioso per Nikola e siamo entusiasti di sfruttare ulteriormente le loro capacità tecnologiche man mano che il panorama dell'elettrificazione dei veicoli diventa più sofisticato. Con il controllo sulle tecnologie essenziali dei pacchi batteria e sul processo di produzione, riteniamo che", ha affermato Mark Russell, amministratore delegato di Nikola.