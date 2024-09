Altea Green Power, Intesa alza target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Altea Green Power

(Teleborsa) -ha alzato aper azione (da 11,2 euro) ilsu, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 62%.Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre 2024 di Altea Green Power hanno mostrato una forte crescita dei ricavi (+45% anno su anno), con ildel 56%, presumibilmente grazie al contributo dello sviluppo congiunto di sistemi di accumulo."Riteniamo che la domanda di impianti di energia rinnovabile in Italia rimanga ben supportata, confermando le buone prospettive per un mercato di accumulo BESS sviluppato - si legge nella ricerca - L'intenzione del management di accelerare la pipeline BESS da 2 GW verso il processo di autorizzazione prima della fine dell'anno sembra supportare un', nonché le nostre attuali stime 2024; queste indicano la fascia bassa della guidance sui ricavi del 2024, mentre sono in linea con l'EBITDA".