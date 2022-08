NIO, Xpeng e Li Auto, aumentano le vendite di auto elettriche

NIO

XPeng

Li Auto

(Teleborsa) - Continuano ad aumentare le vendite dei principaliha consegnato 10.052 veicoli a, in aumento del 26,7% anno su anno. Le consegne si sono divise in 7.579 SUV elettrici premium e 2.473 berline elettriche premium. Le consegne cumulative di veicolihanno raggiunto 227.949 al 31 luglio 2022. La produzione è stata limitata dalla mancanza di alcuni componenti, con la società che prevede di accelerare la produzione di veicoli nei prossimi mesi del terzo trimestre del 2022.ha registrato consegne mensili a luglio di 11.524 Smart EV, con un aumento del 43% anno su anno. La società ha consegnato 80.507 Smart EV in totale per i primi sette mesi del 2022, con un aumento del 108% anno su anno, classificandosi al primo posto tra iin Cina. Le consegne cumulative hanno raggiunto quasi 220.000 alla fine di luglio 2022. Ad agosto,prevede di iniziare ad accettare prenotazioni per il suo nuovo SUV di punta G9, che sarà lanciato ufficialmente a settembre 2022.ha consegnato 10.422 Li ONE a luglio 2022, con un aumento del 21,3% anno su anno. Le consegne cumulative di Li ONE hanno raggiunto 194.913 dal debutto sul mercato del veicolo nel 2019, ha sottolineato