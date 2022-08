Antitrust: 14 case auto modificano offerte finanziamento e leasing

(Teleborsa) -modificano le loro offerte di acquisto con finanziamento e di leasing dopo l'intervento dell'Antitrust italiana. Lo si legge in una nota dell'authority, secondo la quale "FCA, Volkswagen, PSA, Renault, Toyota, Ford, BMW, Mercedes, Hyundai, Kia, Suzuki, Nissan, Honda, M.M. Automobili non hanno fornito in modo chiaro le iL'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accettando gli impegni proposti, chiudendo i 14 procedimenti avviati nei confronti delle maggiori case automobilistiche che operano in Italia che secondo l'Antitrust proponevano modalità di presentazione delle offerte di acquisto con finanziamento e di leasing erano omissive e ingannevoli., relegando allo stesso tempo, in sezioni di non agevole lettura, informazioni essenziali sul costo da sostenere". Gli impegni presentati dalle società consentono al consumatore di comprendere, già da una prima lettura delle condizioni dell'offerta, l'entità dell'impegno economico richiesto e la sua distribuzione nel tempo, fa sapere l'Antistrust. "La concentrazione in un unico riquadro visivo di tutte le informazioni economiche rilevanti, presentate in modo chiaro e con adeguata evidenza grafica, permette al consumatore di calcolare con semplici operazioni aritmetiche il costo della vettura e comprenderne le modalità di pagamento nel tempo", si legge."Gli impegni proposti - conclude la nota - rappresentano un significativo miglioramento della comunicazione relativa alle condizioni di finanziamento perchè riducono l'asimmetria informativa,innovano la comunicazione del settore automobilistico e, soprattutto, mettono fine alla prassi corrente che enfatizzava al primo contatto il contenuto importo della rata (o del canone) mensile oppure un prezzo che non comprendeva oneri finanziari o spese".