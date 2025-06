Amazon, il Prime Day raddoppia e durerà 4 giorni: dall'8 all'11 luglio

Amazon

(Teleborsa) - L', l'evento annuale di offerte diin esclusiva per i clienti Prime, torna dall'8 all'11 luglio con un'rispetto ai due dello scorso anno. Dalle 00:01 dell'8 luglio alle 23:59 dell'11 luglio, i clienti Prime potranno scoprire centinaia di migliaia di offerte su un'ampia selezione di prodotti in tutte le categorie, tra cui abbigliamento, bellezza e cura della persona, elettronica, prodotti per la casa e giocattolie, forti di questo risultato, abbiamo deciso di estendere l'evento a 4 giorni per offrire ai nostri clienti ancora più tempo per scoprire nuove offerte e opportunità di risparmio", ha detto Marco Ferrara, Responsabile del Programma Offerte e Direttore della categoria Arredamento di Amazon EU.