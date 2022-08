Giappone, PMI servizi frena a luglio

(Teleborsa) -. Il dato dell'indice, pubblicato Markit ed elaborato da Jinbun Bank, indica un valore di, in calo rispetto ai 51,2 punti del mese precedente.L'indicatore che rappresenta le aspettative dei direttori delle aziende del terziario, si conferma in espansione per la prima volta in quattro mesi. Si ricorda che la soglia critica dei 50 punti, fa da spartiacque tra contrazione e crescita economica.