L'indice delle società assicurative in rialzo (+1,01%), brilla Unipol

settore assicurativo italiano

comparto assicurativo dell'Area Euro

FTSE Italia Insurance

Indice EURO STOXX Insurance

Unipol

Poste Italiane

Generali Assicurazioni

listino milanese

Unipolsai

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dalIlha aperto a 15.631,4 con una performance positiva dell'1,01%. l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 270, dopo aver avviato la seduta a 270.Tra le azioni più importanti del comparto assicurativo di Milano, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,72%.Composta, che cresce di un modesto +1,35%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,72%.Tra le medie imprese quotate sul, avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +1,26%.