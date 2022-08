Prevalgono le vendite per l'indice del settore telecomunicazioni (-0,78%), seduta in ribasso per Softlab

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

grande capitalizzazione

Telecom Italia

small-cap

Softlab

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha avviato la seduta a 8.192,9, in discesa di 63,67 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 292, dopo aver avviato la seduta a 293.Tra le azioni italiane adell'indice telecomunicazioni, giornata incolore per, che mostra una variazione percentuale negativa dell'1,48% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Milano, si muove verso il basso, con una flessione del 2,17%.