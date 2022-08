Roma Capitale dice basta ai rifiuti: il Piano Gualtieri per una città sostenibile

(Teleborsa) -, presentato dal sindacoin qualità di Commissario Straordinario e finalizzato alla riduzione della produzione di rifiuti, all’aumento della differenziata, del riciclo e del recupero energetico, alla realizzazione di un sistema impiantistico integrato per rendere autosufficiente il territorio, alla drastica riduzione del conferimento in discarica, all’abbattimento delle emissioni di gas serra e d al miglioramento dell’intero sistema della raccolta.sarà definito anche il, che rappresenta il riferimento fondamentale per l’attuazione del Piano Rifiuti.. Realizzeremo questo progetto in tempi certi nell’arco della consiliatura garantendo alla Capitale l’autosufficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti e consentendole di diventare finalmente", ha affermato il primo cittadino, aggiungendo "grazie al nuovo sistema impiantistico integrato, all’adozione dei più avanzati sistemi di abbattimento delle emissioni e alla drastica riduzione del conferimento in discarica sarà possibile contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Italia e dell’Europa per il 2035", in modo daTra i primidel Piano Rifiuti c’è l’incremento del tasso di, dal 45,2% attualePer quanto riguarda ladi rifiuti, il Piano punta ad una 1,55 milioni di tonnellate nel 2030 e 1,52 nel 2035ed alla riduzione di circa un terzo dei rifiuti che non è possibile avviare al riciclaggio, da 1 milione di tonnellate l’anno del 2019 a oltre 700mila tonnellate nel 2030 e 660mila nel 2035.Le azioni intraprese contribuiranno ad una, che passano da 500mila tonnellate (circa il 30%) a 23mila nel 2030 (il 4,8%), fino a circa 24mila nel 2035 (il 3,2%). Unon die risultati tangibili sarà laFra i punti cardine del piano la: da quelli di selezione di carta e plastica da raccolta differenziata ai biodigestori anaerobici. Le attività di progettazione per la realizzazione di questi impianti sono affidate ad AMA che ha partecipato ai bandi PNRR per il loro finanziamento.Verranno realizzati nelle aree didueda raccolta differenziata da 200mila tonnellate complessive (carta, cartone e plastica) con untotale didi euro. Aci saranno duedella frazione organica (produzione biometano per trasporti e di compost per agricoltura) da 200mila tonnellate complessive, per unIltratterà i re gli scarti non riciclabili derivanti dagli impianti di selezione e trattamento ed avrà una capacità di trattamento die sarà realizzato adottando la tecnologia di combustione più consolidata e ad alta efficienza per il recupero energetico con i sistemi più avanzati per la riduzione delle emissioni in atmosfera.Il piano prevede, inoltre, l’attivazione di, tra riqualificazione degli esistenti e nuovi centri () distribuiti nei diversi Municipi. Sarà realizzato un ulteriore impianto per il trattamento e il recupero delle terre di spazzamento (5 mln di euro di investimento) e nuove stazioni di trasferenza/trasbordo e stoccaggio (10 milioni di euro).