UniCredit, stipulata convenzione per servizio di tesoreria Città Metropolitana di Roma Capitale

UniCredit

(Teleborsa) - È stata stipulata la convenzione quinquennale per l’affidamento addeldella. "Il servizio di tesoreria viene espletato da UniCredit con modalità altamente automatizzate per lo scambio di flussi e con l’utilizzo della firma digitale, eliminando così l’operatività manuale del cartaceo", ha sottolineato Unicredit in una nota."La stipula della convenzione per il servizio di tesoreria della Città Metropolitana di Roma Capitale - sottolinea, Regional Manager Centro Italia di UniCredit - conferma la competitività di UniCredit nel settore delle tesorerie degli Enti, dove la banca vanta una fortissima tradizione, una capillare operatività e un know-how di assoluta eccellenza"."Con il nuovo affidamento a UniCredit, una delle più solide realtà finanziarie del Paese, Città metropolitana prosegue una collaborazione essenziale in materia di gestione informatizzata dei flussi contabili, dando risposta in primis alla dematerializzazione - uno dei pilastri dell’evoluzione della PA digitale - e all’eliminazione del cartaceo. Innovazione e digitalizzazione hanno come prima ricaduta virtuosa la velocizzazione dei processi di riscossione e pagamento, andando a migliorare ulteriormente la performance delle procedure amministrative e finanziarie, verso una ulteriore riduzione dei tempi medi di pagamento, che già oggi risultano essere a 18 giorni, al di sotto del limite dei 30 previsti dalla normativa", dichiara la Consigliera, delegata bilancio e patrimonio di Città Metropolitana di Roma Capitale.