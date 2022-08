AppLovin propone maxi-fusione con Unity Software

AppLovin

(Teleborsa) -, piattaforma che fornisce agli sviluppatori soluzioni per far crescere le loro app mobile, ha presentato unaal board di, che sviluppa video game e soluzioni 3D, per. Ciò verrebbe fatto con una transazione in cui ciascuna azione Unity verrebbe scambiata con 1,152 azioni AppLovin Classe A con diritto di voto e 0,314 azioni AppLovin Classe C senza diritto di voto.In questi termini, gli attuali azionisti di Unity riceverebbero circa il 55% delle azioni in circolazione della società combinata, con le azioni di Classe A che rappresentano circa il 49% dei diritti di voto in circolazione della società combinata. Insieme, l'attività combinata sarebbe pronta a offrire laIl corrispettivo per la fusione valuta Unity a 58,85 dollari per azione, per un, rappresentando un premio del 18% rispetto al prezzo di chiusura di ieri.AppLovin stima che la nuova realtà avrebbe unaentro la fine del 2024. Previsti oltre 700 milioni di dollari di sinergie a livello di EBITDA rettificato nel 2025, con un minimo di 500 milioni di dollari nel 2024.Dato il profilo del flusso di cassa, l'entità combinata "dovrebbe continuare ad avere la capacità di reinvestire per la crescita e", viene sottolineato.