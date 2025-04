USA, Bessent fissa al 4 luglio l'obiettivo per approvare maxi pacchetto di tagli fiscali

(Teleborsa) - Il Segretario al Tesoro statunitensehadel presidente Donald Trump. "Abbiamo tre pilastri nell'agenda economica del Presidente: commercio, tasse e deregolamentazione, e speriamo di poter ultimare questa parte fiscale entro il 4 luglio", ha dichiarato dopo un incontro con i leader del Congresso.Il Segretario al Tesoro e il Direttore Economico Nazionale Kevin Hassett hannoil leader della maggioranza al Senato John Thune, lo Speaker della Camera Mike Johnson e i due presidenti della commissione fiscale, il senatore Mike Crapo e il deputato Jason Smith.La scadenza del 4 luglio di Bessent metteaffinché approvino la legge fiscale. Johnson si è posto l'obiettivo di far approvare alla Camera, entro fine maggio. "Credo che possiamo approvarla entro il Memorial Day", ha dichiarato Johnson, aggiungendo che il Congresso potrebbe "salvare Medicaid", il programma sanitario per i poveri e i disabili, ma che "dobbiamo trovare il numero necessario di risparmi".Trump e i Repubblicani sono, tra cui la potenziale adozione di misure permanenti per i tagli fiscali approvati nel 2017 e l'eliminazione delle tasse su mance, straordinari e previdenza sociale. I Repubblicani si aspettano inoltre che il disegno di legge contenga la riforma dell'immigrazione, i finanziamenti al Pentagono, un aumento del tetto del debito e tagli drastici alla spesa.