Borsa Milano in rosso con gli altri mercati europei

(Teleborsa) - Giornata negativa per Piazza Affari, che chiude le contrattazioni in ribasso assieme agli altri Eurolistini, mentre anche i mercati USA si muovono in territorio negativo: l'registra una flessione dello 0,40%. A frenare le borse concorre l'attesa per i dati dell'inflazione USA, in uscita domani, che diranno se la Fed potrà continuare con una politica aggressiva di aumento dei tassi o dovrà prendere una pausa.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,023. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,46%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,66%.Sulla parità lo, che rimane a quota +210 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,96%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,12%, senza slancio, che negozia con un +0,08%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,53%.Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,05% sul; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 24.615 punti.Variazioni negative per il(-0,81%); sulla stessa linea, in ribasso il(-1,38%).A Piazza Affari il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,36 miliardi di euro, in calo del 6,38%, rispetto ai 1,45 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,38 miliardi di azioni, rispetto ai 0,41 miliardi precedenti.Su 436 titoli trattati in Borsa Italiana, 203 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 153. Invariate le rimanenti 80 azioni.di Milano, troviamo(+1,01%),(+0,81%),(+0,58%) e(+0,53%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,28%.In perdita, che scende del 4,15%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,38%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,54%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,07%),(+4,92%) assieme a(+1,97%)per i rumors che parlano della riapertura del progetto di fusione con Ei Towers.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,26%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,49%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,97%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,95%.