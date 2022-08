EXOR in denaro al debutto ad Amsterdam

EXOR

(Teleborsa) -, dove scambia a 67,06 euro per azione, in rialzo dell'1,4%. Oggi è effettivo il "trasloco" sul mercato olandese, dove peraltro da tempo la Cassaforte della famiglia Agnelli aveva la sede legale e fiscale., dove il titolo è ancora quotato, le azionisono scambiate in rialzo dell'1,1% a 66,84 euro.EXOR fa sapere che è statapresso Borsa Italiana ladelle azioni ordinarie da Euronext Milan. Durante il processo di delisting, che durerà non meno di 45 giorni di calendario dalla presentazione della richiesta, le azioni ordinarie Exor continueranno ad essere quotate su Euronext Milano in contemporanea con la quotazione su Euronext Amsterdam.