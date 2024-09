Exor, l'utile semestrale vola a 14,7 miliardi di euro. Scende il debito

Exor

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Amsterdam e controllata dalla famiglia Agnelli, ha comunicato che ilha raggiunto i 38,3 miliardi di euro al 30 giugno 2024, con un incremento di 2,9 miliardi di euro durante il primo semestre del 2024. Ilè aumentato del 9% nella prima metà del 2024, rispetto al 14% dell'indice MSCI World, trainato principalmente dalla performance die dei fondi Lingotto.Exor evidenzia la forte generazione di flussi di cassa condalle società e cessioni di attività per 1,5 miliardi di euro. La liquidità impiegata in società, investimenti e riacquisti di azioni è stata pari a 1,1 miliardi di euro, mantenendo un'allocazione disciplinata del capitale.Ilsi è assestato a 3,7 miliardi di euro al 30 giugno 2024, con un rapporto LTV dell'8,9%, rispetto ai 4 miliardi di euro di euro a gennaio 2024, con un rapporto LTV del 10,1%L'è stato di 14,720 miliardi di euro (di cui 12,1 miliardi di euro non ricorrenti, derivanti dalla differenza tra il valore netto contabile degli investimenti precedentemente consolidati e il loro fair value al 1 gennaio 2024). L'è stato di 14,695 miliardi di euro (vs 2,157 miliardi di euro un anno fa).