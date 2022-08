USA, Università Michigan: fiducia consumatori aumenta ad agosto

(Teleborsa) - Migliora la. Secondo i dati preliminari dell'Università del Michigan, il sentiment dei consumatori è stimato in aumento a 55,1 punti rispetto ai 51,5 punti del mese di luglio e risulta anche migliore delle attese degli analisti che si attendevano un aumento più contenuto fino a 52,5 punti.Nello stesso periodo l'indice sullaè diminuito a 55,5 punti dai 58,1 punti precedenti (le attese erano per 59 punti), mentre l'indice sulleè balzato a 54,9 punti dai 47,3 precedenti (il consensus era a 48,4 punti)."Il sentiment dei consumatori è leggermente aumentato questo mese a- ha commentato Joanne Hsu, Surveys of Consumers Director - Tutte le componenti dell'indice delle aspettative sono migliorate questo mese, in particolare tra i consumatori a reddito medio e basso per i quali l'inflazione è particolarmente saliente".