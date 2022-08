Coronavirus in Italia, oggi quasi 9000 nuovi casi

(Teleborsa) - Sonoi nuovi positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più dion il tasso di positività al 14%. I morti nelle; ieri erano stati 42. I pazienti in terapia intensiva sono 299 con 18 ingressi del giorno (ieri rispettivamente 501 e 19), mentre i ricoverati sintomatici sono4 (7.504 ieri). Questi i dati diffusi oggi, martedì 16 agosto, come ogni giorno dal Ministero della Salute.Nella giornata di oggi le regioni italiane con ili sono iI numeri bassi dei casi di Covid registrati in questi giorni,"sono legati anche al fatto che tantissimi italiani sono in vacanza. Per capire bene come procederà questa fase post estiva aspettiamo il riscontro sui dati tra 15 giorni,A dirlo all'Adnkronos Salute il virologodocente all'università Statale di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi, commentando la fase attuale dell'emergenza Covid.Intanto, secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 nel nostro paese aggiornato con i dati di oggi, martedì 16 agosto, sono state somministrate fino ad ora 140.083.929 dosi. Sono 48.676.504 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari a oltre il 90,15% della popolazione interessata. Sono 40.046.989 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all' 83,95% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. Sono 2.100.705 quelli che hanno ricevuto la quarta dose. I bambini tra i