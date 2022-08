Exploit dell'indice delle società High Tech italiane (+2,59%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

Fullsix

Txt E-Solutions

It Way

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio dell', con un guadagno di 3.571,4 punti, archiviando la giornata a quota 141.345,2.L'intanto guadagna 10 punti, dopo un incipit a quota 755.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +3,24%.Tra ledi Piazza Affari, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 5,78%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +3,16%.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,12%.