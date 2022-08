JD.com, trimestrale sopra le attese grazie a forza e-commerce

JD.com

(Teleborsa) -, una delle principali piattaforme e-commerce cinesi, ha registratoper ilpari a 267,6 miliardi di yuan (140 miliardi di dollari), con un aumento del 5,4% rispetto al secondo trimestre del 2021. I ricavi netti deisono stati di 41,6 miliardi di yuan (6,2 miliardi di dollari), in aumento del 21,9%.L'ordinari per il secondo trimestre del 2022 è stato di 4,4 miliardi di yuan (0,7 miliardi di dollari), rispetto a 0,8 miliardi di yuan dello stesso periodo dell'anno scorso. L'è stato di 4,06 yuan (0,61 dollari), rispetto a 2,90 yuan dello stesso periodo dell'anno scorso.Gli, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile netto Adjusted per ADS di 2,71 yuan su ricavi per 262,3 miliardi di yuan.Gliche hanno effettuato almeno un acquisto durante gli ultimi dodici mesi sono aumentati del 9,2% a 580,8 milioni, rispetto ai 531,9 milioni nei dodici mesi chiusi al 30 giugno 2021."Siamo stati lieti di registrare unadurante un periodo difficile, oltre a una sana redditività e flusso di cassa", ha affermato Sandy Xu, Chief Financial Officer di JD.com. "La nostra enfasi sulla disciplina finanziaria e l'efficienza operativa ci ha permesso di remunerare gli azionisti sotto forma di riacquisti di azioni e di uno speciale dividendo in contanti emesso durante il trimestre".