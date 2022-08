Palo Alto Networks, trimestrale positiva su domanda cybersecurity

Palo Alto Networks

(Teleborsa) -, società californiana di sicurezza informatica, ha registratoin crescita del 27% anno su anno a 1,6 miliardi di dollari nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 31 luglio 2022). L'per il quarto trimestre fiscale 2022 è stato di 3,3 milioni di dollari, o 0,03 dollari per base e azione diluita, rispetto alla perdita netta GAAP di 119,3 milioni di dollari, o 1,23 dollari per azione diluita, per il quarto trimestre fiscale 2021. L'è stato di 2,39 dollari (1,60 dollari un anno fa). Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 2,28 dollari su ricavi per 1,54 miliardi di dollari."La nostra attenzione alla massimizzazione del rendimento totale per gli azionisti in qualsiasi ambiente è stata esibita da una forte crescita dei ricavi, unita al margine operativo e all'espansione del margine di free cash flow - ha affermato il CFO Dipak Golechha - Mentre entriamo nell', non vediamo l'ora di offrire nuovamente questo equilibrio tra crescita ed espansione dei margini,".: entrate totali comprese tra 6,85 miliardi e 6,90 miliardi di dollari, che rappresentano una crescita anno su anno del 25%; utile netto diluito non GAAP per azione compreso tra 9,40 e 9,50 dollari, utilizzando da 111 milioni a 113 milioni di azioni in circolazione; margine di free cash flow rettificato compreso tra il 33,5% e il 34,5%; utile netto GAAP positivo.Il board ha approvato unadi Palo Alto Networks sotto forma di dividendo azionario. Ciascun azionista registrato alla chiusura dell'attività il 6 settembre 2022, riceverà, dopo la chiusura dell'attività il 13 settembre 2022, due azioni aggiuntive per ogni azione detenuta alla data di registrazione, e le negoziazioni inizierà su base split-adjusted il 14 settembre 2022.