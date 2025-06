Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

sanitario

beni di consumo secondari

materiali

Chevron

Visa

Dow

Merck

Nike

3M

CrowdStrike Holdings

Datadog

Palo Alto Networks

Baker Hughes Company

Adobe Systems

T-Mobile US

Tesla Motors

Trade Desk

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,70% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 5.983 punti. In discesa il(-1%); sulla stessa linea, negativo l'(-0,86%).A pesare sui mercati azionari americani i continui scontri tra Israele e l'Iran. Nel frattempo gli investitori guardano alla Federal Reserve che oggi annuncerà la sua decisione di politica monetaria. Ieri la Bank of Japan ha deciso, all'unanimità, di lasciare il tasso di riferimento allo 0,50%. L'unica novità è il cambio di atteggiamento rispetto agli acquisti delle obbligazioni sovrane giapponesi (JGB), il cui ritmo di riduzione verrà rallentato rispetto a quanto deciso a marzo. Sempre oggi, saranno rese note anche le decisioni di Riksbank e Norges Bank, mentre domani tocca a Bank of England e Banca Nazionale Svizzera.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,64%),(-1,55%) e(-1,01%).del Dow Jones,(+1,93%) e(+0,66%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,70%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,31%.scende del 3,07%.Calo deciso per, che segna un -1,97%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,64%),(+2,39%),(+1,99%) e(+1,56%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,74%.Crolla, con una flessione del 4,14%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,88%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,72%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Permessi edilizi (atteso 1,42 Mln unità; preced. 1,42 Mln unità)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,35 Mln unità; preced. 1,36 Mln unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 246K unità; preced. 248K unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,64 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso -1,2 punti; preced. -4 punti)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. -1%)15:45: PMI servizi (preced. 53,7 punti).