Future USA positivi, Jackson Hole in focus

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo i future sugli indici statunitensi lasciando prevedere una partenza tonica per la borsa di Wall Street, tra circa mezz'ora.L'attenzione degli investitori è tutta concentrata sul simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole, in avvio oggi. Gli investitori temono in particolare che il numero uno della Fed, Jerome Powell, confermerà la necessità di un atteggiamento aggressivo in materia di politica monetaria per contrastare l'elevata l'inflazione.Frattanto il contratto sul Dow Jones segna una salita dello 0,13% a 33.010 punti, mentre quello sullo S&P 500 avanza dello 0,44% a 4.058 punti. Stessa impostazione positiva per il derivato sul Nasdaq che segna un +0,60% a 12.995 punti.