PetroChina, utile record in primo semestre 2022

PetroChina

(Teleborsa) -, colosso cinese attivo nella produzione e distribuzione di petrolio e gas, ha registrato, sostenute da solidi progressi nella performance della società e dai prezzi più alti delle materie prime. La società ha realizzato undi 1,6 trilioni di yuan (oltre 233 miliardi di euro, in crescita del 55% rispetto a un anno prima) nel primo semestre 2022 e unattribuibile agli azionisti di 82,39 miliardi di yuan (oltre 12 milioni di euro, in crescita del 55% rispetto a un anno prima).Nel frattempo, ha mantenuto una solida posizione finanziaria con ildiminuito di 1,2 punti percentuali rispetto alla fine dello scorso anno e ilè aumentato di 89,21 miliardi di yuan su base annua. L'utile base per azione per il primo semestre 2022 è stato di 0,45 yuan.Il consiglio di amministrazione ha proposto undi 0,20258 yuan per azione, con il pagamento totale dei dividendi che ammonta a 37,08 miliardi di yuan.