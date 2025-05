Fortinet, nel 1° trimestre margine operativo record e ricavi in forte crescita

Fortinet

(Teleborsa) -, leader globale nella, nelha registratopari a, in crescita del 14% su base annua. I ricavi da prodotti sono stati pari a 459 milioni di dollari, in crescita del 12% su base annua, con ordinativi pari a 1,60 miliardi di dollari, in crescita del 14% su base annua.Record per un primo trimestre sia in termine di(29%) che per un(34%). Record anche per quel che riguarda il, risultato pari a 863 milioni di dollari, e per il, pari a 783 milioni di dollari."Siamo lieti di comunicare un altro trimestre solido, in cui il margine operativo Non-GAAP è aumentato di 570 punti base su base annua, raggiungendo il record del 34% per un primo trimestre, mentre gli ordinativi sono cresciuti del 14% anno su anno – ha dichiarato, Founder, Chairman and Chief Executive Officer di Fortinet –. Continuiamo ad accelerare la nostra strategia di crescita investendo nei mercati in rapida espansione dell’Unified SASE e delle Security Operations, rafforzando al contempo la nostra leadership nel Secure Networking. Grazie alla nostra profonda competenza nella convergenza tra networking e sicurezza, a una solida esperienza nell’innovazione basata sull’intelligenza artificiale e a uno sviluppo e integrazione dei prodotti perfettamente orchestrati tramite il nostro sistema operativo FortiOS, ci siamo affermati come leader nell’innovazione organica e continueremo a definire lo standard di riferimento nel settore della cybersecurity".