CVS Health rileva Signify Health

Cvs Health

S&P 100

Cvs Health

S&P 100

Cvs Health

(Teleborsa) - Sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,30%.Il colosso della gestione delle mutue sanitarie del Rhode Island ha raggiunto l'accordo per il takeover di Signify Health, per una valutazione dell'azienda di Dallas di circa 8 miliardi di dollari. CVS ha messo sul piatto 30,50 dollari in contanti per ogni azione della società specializzata nella fornitura di servizi healthcare a domicilio.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,17%, rispetto a -3,35% dell').Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 99,55 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 101,8, mentre il primo supporto è stimato a 97,27.