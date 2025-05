Omada Health punta a valutazione di 1,1 miliardi di dollari nell'IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) -, il fornitore di servizi sanitari virtuali, ha annunciato(IPO). La società ha depositato una dichiarazione di registrazione sul Modulo S-1 presso la Securities and Exchange Commission statunitense (SEC) per offrire un totale di 7.900.000 azioni ordinarie.Ildi offerta è previsto tra 18,00 e 20,00 dollari per azione. Lamassima è di 158 milioni di dollari, mentre la valutazione è di circa 1,1 miliardi di dollari.Inoltre, Omada Health intende concedere ai sottoscrittori un'di 30 giorni per l'acquisto di un massimo di ulteriori 1.185.000 azioni ordinarie al prezzo di offerta pubblica iniziale, al netto di sconti e commissioni di sottoscrizione.Omada Health ha presentato domanda di quotazione delle sue azioni ordinarie sulcon il simbolo "OMDA".