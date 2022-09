Eventi e scadenze del 6 settembre 2022

Bioera

(Teleborsa) -Consiglio dell'UE - Riunioni ministeriali internazionaliBorsa Italiana - Italian Sustainability Week - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile, con dibattiti tra Società e Investitori. Durante l'Italian Sustainability Week, esperti e opinion leader condivideranno la loro visione strategica, dando testimonianza di piani concreti in termini di crescita sostenibile, strumenti di finanziamento e strategie di investimento sostenibile. Le Società avranno l'opportunità di confrontarsi con Investitori istituzionali domestici e internazionali circa le loro strategie di sostenibilità.Fiera Milano - Gastech 2022 - Gastech, che si svolge annualmente, è il più grande evento al mondo dedicato al gas naturale. Si riuniranno i Ministri dell'Energia globale e personalità politiche di alto profilo provenienti dai principali Paesi esportatori di energia, dai Paesi europei e dalle economie di mercato emergenti per affrontare le sfide della sicurezza e della transizione energetica. Ci saranno oltre 4.000 delegati, tra cui amministratori delegati, decisori politici e innovatori provenienti da tutta la catena del valore del gasConsiglio di associazione UE-Georgia - Il consiglio di associazione discuterà delle relazioni UE-Georgia, nel contesto della sua domanda di adesione all'UE, con particolare attenzione al dialogo politico e alle riforme, alla cooperazione economica e settoriale, agli scambi e alle questioni commerciali nonché alla risoluzione pacifica dei conflittiReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassi- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 Giugno 2022- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale