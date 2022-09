Be, 1° semestre in crescita. Costi una tantum per deal Engineering

Be Shaping the Future

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dei servizi professionali per il settore finanziario, ha chiuso ildel 2022 conpari a 129,3 milioni di euro, rispetto a 106,7 milioni di euro al 30 giugno 2021. L'EBITDA si attesta a 3,2 milioni di euro, mentre l'a 20,1 milioni di euro, in crescita del 14,6% rispetto al 30 giugno 2021 (con un EBITDA margin del 15,5% contro il 16,4% al 30 giugno 2021). Sono stati infatti addebitati al conto economico isostenuti (e da sostenere) in relazione all'operazione di passaggio di controllo di prossima finalizzazione, pari a 16,8 milioni di euro. Il closing dell'operazione Be/Engineering dovrebbe avvenire nella settimana che avrà inizio il 19 settembre."Al netto degli oneri una tantum i primi sei mesi del 2022 sono il- ha commentato l'amministratore delegato Stefano Achermann - Ciò consolida l'importante crescita del 2021 aprendo al nostro gruppo spazi di ulteriore miglioramento. Tutto ciò nonostante l'importante coinvolgimento dei nostri team nel processo di due diligence e nelle altre attività necessarie relative al possibile cambio di controllo della società".I costi una tantum sono relativi: per circa il 50% all', originariamente previsto in pagamento nel 2023, a titolo di incentivazione alla stabilizzazione del personale chiave (il cui riconoscimento è condizionato al closing dell'operazione), nonché ad altri costi relativi al personale; per il residuo 50% allaa seguito di- anche conseguenti a recenti evoluzioni normative - in relazione alle modalità seguite in passato ai fini dell'erogazione di compensi al top management.