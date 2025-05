Eurotech, Alantra conferma Hold: ripresa ordini prepara accelerazione nel 2° semestre

Alantra

(Teleborsa) -ha(0,80 euro per azione, upside potenziale dell'1%)(Hold) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan che progetta, sviluppa e fornisce Edge Computer e soluzioni per l'Internet of Things (IoT).Gli analisti scrivono che i ricavi del primo trimestre del 2025 sono diminuiti del 31% su base annua, attestandosi a 8,3 milioni di euro, penalizzati dalla debole raccolta ordini nel secondo semestre del 2024, soprattutto in Germania e Giappone. Nonostante la contrazione del fatturato, il margine lordo è migliorato di 90 punti base, attestandosi al 49,6%, e le riduzioni dei costi hanno contribuito a limitare la perdita di EBITDA a -3,6 milioni di euro. L'indebitamento netto è migliorato a 18,7 milioni di euro, grazie al finanziamento degli azionisti e a un migliore capitale circolante. Stanno emergendo segnali di ripresa, con la raccolta ordini del primo trimestre in aumento del 29% su base annua e il rapporto book-to-bill di nuovo superiore a 1x. Si prevede che l', trainato dallo slancio dei sistemi ADAS in Germania, dal record di ordini in Giappone e da una riduzione pianificata dei costi operativi di 3,5 milioni di euro.Alantra ha stimato un fatturato per l'esercizio 2025 a 60,4 milioni di euro (-5% di variazione), in linea con le aspettative del management di una crescita moderata. Nel complesso, prevede una crescita del fatturato del 2,2% su base annua nel 2025, con un EBITDA in pareggio e un indebitamento netto di 23 milioni di euro. Ha rettificato il fatturato degli anni 2026-2027 per confermare i precedenti tassi di crescita. Si aspetta una graduale ripresa grazie ai segnali di ripresa del mercato nell'acquisizione ordini Edge AIoT del gruppo, che dovrebbe trainare la crescita del fatturato, soprattutto a partire dal 2026. Il processo die i, supportati dall'impegno del principale azionista, rappresentano i principali upside.La raccomandazione è stata conferma perché Alantra ritiene che siano "necessarie ulteriori prove di ripresa per modificare la traiettoria del gruppo e sbloccare un potenziale di crescita significativo. Detto questo, l'del fatturato nel breve termine".