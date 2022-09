TISG conferma guidance dopo 1° semestre in forte crescita

The Italian Sea Group

(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha chiuso ildel 2022 conpari a 133,6 milioni di euro, in crescita del 65,1% rispetto allo stesso periodo nel 2021. L'aumento è principalmente riconducibile alla crescita del complessivodella società, che al 30 giugno è pari a 922 milioni di euro, al progress delle navi attualmente in costruzione, nonché alla significativa spinta della divisione NCA Refit (ricavi a +140% grazie a espansione capacità produttiva).Il progettorappresenta il 20,2% dei ricavi della divisione Shipbuilding, con un'attuale visibilità produttiva dei contratti in essere sino alla fine del 2023. I ricavi riconducibili a, a pochi mesi dall'acquisizione, coprono l'11,8% della divisione Shipbuilding.L'è pari a 19,9 milioni di euro (+94,2%) e l'pari al 14,9% (rispetto al 12,7% nello stesso periodo dell'esercizio precedente). Ilraggiunge i 7,6 milioni di euro, in espansione del 65%. Laal 30 giugno 2022 è negativa per 46,2 milioni di euro, rispetto a una Posizione Finanziaria Netta positiva di 41 milioni di euro al 31 dicembre 2021.The Italian Sea Group ribadisce la previsione sulla, formulata il 22 febbraio scorso, confermando ricavi totali al 31 dicembre 2022 compresi tra 280 e 295 milioni di Euro e un EBITDA Margin del 15,5%."Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti, che confermano la validità della strategia, la solidità del progetto di sviluppo e la nostra capacità di realizzarlo - ha commentato il- Il rafforzamento dei nostri brand inrimane al centro degli obiettivi dei prossimi mesi anche grazie alle partnership recentemente siglate con i più importanti broker internazionali nella nautica di lusso e all'espansione della nostra presenza commerciale in tutte le più prestigiose località al mondo".