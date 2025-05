Eurogroup Laminations, Equita lima stime ma conferma target price

Equita

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) -ha(a 3,00 euro per azione)(a Hold) su, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, dopo la conference call sui risultati del primo trimestre.Dopo una partenza soft e un secondo trimestre non lontano dal primo, lae soggetta a diversi fattori esogeni che possono impattare negativamente (come tariffe, regolamentazione in US) e incidono sul momentum ancora debole del settore, evidenziano gli analisti.Il broker ha quindidi fatturato e margini per riflettere maggiore prudenza sulla crescita nei prossimi trimestri (fine tuning legato soprattutto all'indutrial): sales/ebitda 2025 -1%/-3%. Ora è leggermente sotto la guidance della società: sales 2025 +8,5% vs guidance +10%, EBITDA margin 11,8% vs guidance 12%, o 112 milioni di euro di EBITDA vs guidance 115 milioni di euro. Sotto l'EBITDA, net income adj. -2% con maggiori D&A compensati da meno minorities.