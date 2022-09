Putin incontra Xi Jinping a Samarcanda, nel Pacifico esercitazioni militari congiunte Russia-Cina

(Teleborsa) - Il presidente russoè arrivato a, in Uzbekistan, dove si trova il presidente cinese. L'occasione è il vertice dei leader dei(Sco). Il faccia a faccia – che non è ancora stato confermato da Pechino – dovrebbe comunque tenersi oggi e sarebbe il primo tra i due dall'invasione russa dell'iniziata il 24 febbraio. Nelle stesse ore nel Pacifico si tengonocongiunte Russia-Cina.Laè stata fondata nel 2001 dalla Cina e, originariamente, raggruppava cinque Paesi. Si tratta della primafondata da Pechino, con lo scopo di dare una demarcazione più precisa ai porosi e incerti confini tra la Repubblica popolare e i suoi vicini centro-asiatici: Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e, appunto, Russia. Oggi la Sco riunisce nazioni che rappresentano il 44 per cento della popolazione globale e il 24 per cento del Pil del mondo. A Samarcanda dovrebbe arrivare a compimento anche l'adesione del già citato, oltre che l'ottenimento dello status di partner di dialogo dell'. Verranno inoltre nominati nuovi membri "osservatori".Al momento ia pieno titolo, oltre ai cinque originari e ai padroni di casa odierni dell'Uzbekistan, sono il Pakistan e l'India (divisi da fiera rivalità), mentre gli "" sono Afghanistan, Mongolia, Bielorussia e Iran. I cosiddetti "" sono Sri Lanka, Turchia, Cambogia, Nepal, Azerbaigian e Armenia . Dovrebbero entrare in quest'ultima lista anche Egitto e Qatar. Per il futuro sono candidati a questo status anche Bahrein e Maldive.Per quel che riguarda le, le navi da guerra dei due Paesi stanno svolgendo pattugliamenti congiunti nel, incluso il, nell'Estremo oriente russo, e si apprestano a dar vita a esercitazioni congiunte. L'annuncio è arrivato dal ministero della Difesa di Mosca. "Navi delle flotte russa e cinese eseguiranno manovre tattiche congiunte compresi tiri di artiglieria con vere munizioni e operazioni di sostegno ad elicotteri che si alzeranno in volo dalle stesse navi", ha detto in un video il vice comandante della flottiglia di Primorye, regione russa a nord-ovest del Giappone, secondo quanto ha riferito l'agenzia Interfax.