Export rialza la testa a luglio (4,1%) ma bilancia commerciale è in disavanzo

(Teleborsa) -, dopo la batosta del mese precedente, sostenuto dalla. E' quanto emerge dall'ultimo report mensile dell', da cui risulta anche un forte aumento dlele importazioni dovuto soprattutto a materie prime energetiche.A luglio 2022, c'è stata una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intensa per leche per le. L’export cresce sia verso i mercati extra Ue (+5,7%) sia rispetto all’area Ue (+2,6%).Ilè pari adi euro, a fronte di un. Il deficit energetico raggiunge gli 11.412 milioni (era 3.815 milioni un anno prima) ma l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici è elevato (11.051 milioni) sebbene meno ampio rispetto a luglio 2021 (12.391 milioni).Nel, l’export cresce del 6,8% e l’import dell’8,8%, mentre laevidenziain termini monetari ed un. La crescita dell’export in valore è molto più sostenuta verso l’area Ue (+21,8%) rispetto ai mercati extra Ue (+14,2%).registra unche coinvolge sia l’area Ue (+21,3%) sia, in misura decisamente più ampia, l’area extra Ue (+72,9%).Tra imaggiormente all’aumento tendenziale dell’export si segnalano:(+91,4%),(+187,7%), macchinari e apparecchi (+9,8%), sostanze e prodotti chimici (+22,2%), metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+9,7%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+12,9%).più attivi sono(+117,7%),(+22,7%),(+11,5%) e(+10,8%). Si amplia la flessione dell’export verso la Russia (-36,4%) e diminuiscono anche le vendite verso Svizzera (-10,8%) e Giappone (-17,7%)., la crescita tendenziale delleè dovuta in particolare all’aumento delle vendite di metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+23,2%), articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+44,6%), prodotti petroliferi raffinati (+112,5%), sostanze e prodotti chimici (+27,9%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+19,5%).A luglio 2022 isu base mensile esu base annua (era +21,5% a giugno).