Mutui, la surroga torna di moda per difendersi dal caro rata

(Teleborsa) -, a causa del progressivo, innescato dall'aumento die tassi praticato dalla BCE. Lea settembre hanno raggiunto ildall'8-10% registrato in media nei mesi precedenti, secondo quanto rilevato da MutuiSupermarket.it, il motore di ricerca e comparazione mutui gestito da FairOne, intermediario di finanziamenti per la casa.Si tratta di famiglie che, nell'era dei tassi zero, hanno sottoscritto mutui a tasso variabile ed oggi temono un aumento incontrollato della rata. La scelta di surrogare il proprio mutuo da un tasso variabile a uno fisso o a un variabile con cap implica una tutela: di fatto significa essere protetti dalle oscillazioni impreviste del tasso variabile.Il mutuo a tasso variabile subirà unsia con la surroga sia con il mantenimento del tasso variabile. Laperò offre due opportunità: tutelarsi da un aumento dei tassi fuori controllo, se la scelta cade sul tasso fisso o variabile con cap;, allungando di qualche anno ladel mutuo e distribuendo su più anni il rimborso del mutuo.Per mutuatari che avessero sottoscritto un mutuo all’80% di valore dell'immobile (LTV), leofferti indicano: nel 2019 un; nel 2020 une nel 2021 unIl costo del denaro è stato appena portato dalla BCE all’1,25%, ma si attendono altri aumenti e,, con ogni probabilità il costo del denaro a tasso variabile oscillerà tra il 2,25% e il 2,50%. Sommando questo costo del denaro alla media dei migliori spread applicati ai mutui a tasso variabile sottoscritti negli ultimi 3 anni, è estremamente probabile cheAd oggi iin caso di surrogamentre i migliori, pur avendo degli spread piuttosto elevati tra l’1,60% e il 2%, offrono dei cap interessanti. Mentre i tassi fissi sono sempre oggetto di revisione mensile in base all’andamento dell’IRS, i mutui a tasso variabile con cap sono oggetto di revisione con minore frequenza, quindi un aspirante surrogatore che iniziasse oggi l’istruttoria del proprio mutuo, realisticamente stipulerebbe il mutuo a ottobre o novembre ed avrebbe convenienza ad optare pe run variabile con cap.Oggi prender tempo di sicuro non paga, nei prossimi mesi ci aspettano aumenti del costo del denaro e conseguentemente dei mutui, quindi più tardi si stipulerà più care saranno le condizioni offerte dalle banche.