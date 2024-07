Mutui, in attesa della BCE scendono i variabili

(Teleborsa) - Giovedì si terrà la riunione della, ma sembra troppo presto per un nuovo taglio dei tassi. Lo scorso giugno laha ridotto gli indici di 25 punti base e questo ha avuto un impatto positivo, seppur limitato, suiitaliani; secondo le simulazioni di Facile.it il calo per unè stato di circa 18 euro. "L’inversione di rotta fatta dalla BCE con il primo taglio di giugno è stata positiva, soprattutto in termini di segnale al mercato e ai consumatori – spiegano gli esperti di Facile.it –. Dati alla mano, però, il calo delle rate è stato limitato e guardando alle previsioni degli analisti, ci vorrà ancora un bel po’ perché l’Euribor, indice di riferimento per i variabili, colmi la distanza con l’IRS, riferimento per i mutui fissi".Analizzando l’andamento deisugli(aggiornati al 12/7/2024), Facile.it ha evidenziato come la rata di un mutuo variabile medio sottoscritto a inizio 2022, arrivata a 733 euro a luglio 2024, potrebbe scendere a 670 euro entro 12 mesi calando di circa 33 euro nel corso del secondo semestre dell’anno e di altri 30 euro entro giugno 2025.Il calo dei variabili non è ancora tale da incidere significativamente sull’offerta dellee i mutui a tasso fisso continuano ad essere nettamente più vantaggiosi: guardando alle migliori offerte disponibili online per unda 126.000 euro in 25 anni (LTV 70%), i tassi fissi partono da un TAN pari al 2,81%, vale a dire unadi 585 euro.Indici ancora più vantaggiosi per i cosiddetti(per immobili in classe A o B): in questo caso i tassi partono da un tasso TAN pari a 2,64% con una rata mensile di 574 euro.Tassi fissi così bassi rappresentano un’anche per chi vuole provare a surrogare il finanziamento; i migliori tassi surroga partono da 2,97% pari ad una rata di 596 euro (che scende a 578 euro in caso di surroga green). Ipotizzando il mutuo medio variabile preso in esame, arrivato a luglio a 733 euro, un’operazione di surroga consentirebbe di abbassare la rata di 137 euro al mese.Per quanto riguarda i migliori, invece, le offerte partono da un(TAN) pari a 4,46%, con una rata mensile di 690 euro; valore in calo rispetto ai mesi precedenti ma, come detto, ancora più alto se paragonato ai fissi.