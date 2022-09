Borse in rosso. Milano maglia nera guarda a voto domenica

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le Borse europee ampliano ulteriormente le perdite con gli investitori preoccupati per una imminente recessione e per le strette delle banche centrali.di domenica. Sullo sfondo resta lo scenario di escalation militare in Ucraina, mentre le province di Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia si preparano a tenere oggi referendum per l’adesione alla Russia, le urne restano aperte fino al 27 settembre.Sul mercato valutario, sessione negativa per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,77%. Si abbattono le vendite sull', che scambia a 1.642,6 dollari l'oncia, in forte calo dell'1,66%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,98%), che ha toccato 81,84 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +226 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,34%.sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,60%, in perdita, che scende del 2,40%; pesante, che segna una discesa di ben -2,24 punti percentuali. Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa del 3,22%; sulla stessa linea, ilcrolla del 3,17%, scendendo fino a 22.882 punti.Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -5,59%.Seduta negativa per, che scende del 5,04%.Sensibili perdite per, in calo del 4,70%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 4,59%.Da solo nellasi posiziona su un buon +2,01%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,64%.In apnea, che arretra del 5,72%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,15%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,12%.Tra lepiù importanti:09:00: PIL, trimestrale (atteso 1,1%; preced. 0,2%)10:00: PMI composito (atteso 48,2 punti; preced. 48,9 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 48,7 punti; preced. 49,6 punti)10:00: PMI servizi (atteso 49 punti; preced. 49,8 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,1 punti; preced. 51,5 punti).