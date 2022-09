ReeVo, informativa sull'acquisto di azioni proprie

ReeVo

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, dal 19 al 23 settembre 2022, complessivamenteal prezzo medio di 13,648000 euro per unpari a, nell’ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie avviato dal Consiglio di Amministrazione il 2 marzo u.s. Gli acquisti sono avvenuti per il tramite di MIT SIM, in qualità di intermediario incaricato, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.A seguito di tali operazioni il provider italiano di servizi Cloud & Cyber Security detiene, al 23 settembre, un totale di 51.500 azioni proprie, pari all'1,02% del capitale sociale.Nel frattempo, a Piazza Affari,registra una flessione dell'1,89% e si attesta a 13 euro.