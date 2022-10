De Nora, partnership con GES per accelerare sviluppo di batteria a idrogeno

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, ha stretto una, PMI innovativa specializzata nel settore delle batterie, per la realizzazione di una piattaforma di testing, sviluppo e ottimizzazione del prototipo dellabrevettata da GES, già validata in laboratorio e in fase di pre-industrializzazione.L'accordo mira a sviluppare un percorso condiviso che possa portare GES al salto definitivo della sua maturità tecnologica e De Nora a uncome quello degli accumuli, spiega una nota congiunta."L'idrogeno è un elemento centrale per la transizione energetica europea e mondiale ed è necessario accelerare il passaggio alla scala industriale delle tecnologie più promettenti - ha commentatodi De Nora - Nella partnership con Green Energy Storage, De Nora contribuirà al consolidamento di questa rivoluzionaria tecnologia con la sua esperienza centenaria di leader tecnologico nel settore elettrochimico e con".