Redelfi, partnership con Infralab per progetti BESS in Italia

Redelfi

(Teleborsa) -, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, ha avviato una, costituendo la joint venture Ribess, partecipata in modo paritetico al 50%.Questa partnership consentirà lo sviluppo, in tre anni, di sei progetti BESS già individuati, per una, che saranno apportati pariteticamente da entrambi i soci, i quali potranno beneficiare di una performance fee che verrà assegnata al termine dello sviluppo di tutti i progetti, sulla base di criteri quantitativi e qualitativi.L'accordo - si legge in una nota - ha, in primo luogo l'incremento del ruolo di developer di Redelfi nel mercato BESS italiano, tramite il supporto delle competenze ingegneristiche di Infralab; in secondo luogo, il rafforzamento della collaborazione con il socio Infralab."Siamo felici di aver incrementato la partnership con Infralab che già conosciamo per le grandi competenze tecniche e ingegneristiche - ha commentato il- Questo accordo consolida ulteriormente la posizione sempre più centrale di Redelfi come developer BESS in Italia con l'intenzione di perseguire gli obiettivi prestabiliti".