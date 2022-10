Imprese sempre più pessimiste. Bene export e investimenti tech

(Teleborsa) - Neisi registra unglobali del 6%, scendendo dal 70% al 64%, anche se rimane alto rispetto ai livelli storici. In particolare, le aziende del mid market sono consapevoli delle sfide che devono affrontare in questo particolare momento storico, con il 63% che cita l'come vincolo principale alla crescita, a cui seguono i(62%) e il(57%). Per quanto riguarda l'Italia, l'ottimismo è sceso di 15 punti percentuali passando dal 63% del 2021 al 48% nel 2022. È quanto emerge dall'ultimo International Business Report (IBR), l'analisi della società di consulenza Grant Thornton.Le previsioni sullerimangono comunque forti in un contesto di indebolimento del commercio globale, con il 34% delle aziende italiane che si aspetta una crescita dell'esportazione (a livello globale si attesta al 44%). Allo stesso modo, il 42% prevede di aumentare sia le propriesia il numero di, dato che nel in Italia rimane invariato al 2021 con il 33%. Sempre a livello globale il 58% delle aziende intervistate prevede un aumento delle entrate totali nei prossimi 12 mesi, mentre in Italia si arriva al 44% scendendo di 12 punti percentuali rispetto allo scorso anno (era al 56%).Nonostante lo scenario complesso, le aziende continuano a, che rimane in cima alla lista con il 60% delle aziende che prevede di aumentare gli investimenti in quest'area nei prossimi 12 mesi, eguagliando il record stabilito lo scorso anno. Seguono gli investimenti in(55%) e(55%). In Italia in cima alla classifica degli investimenti troviamo il 44% nella Cybersecurity seguiti dal 41% nell'IT strategy.Guardando alle performance dei diversi comparti, spiccano tra i più ottimisti i settori(il 71% degli operatori intervistati si è detto fiducioso sui prossimi 12 mesi), seguiti dal settorecon il 69% e dal Financial Services con il 68%. Tra i meno ottimisti ci sono i settori di Fornitura/utenze di elettricità, gas e acqua (39% del comparto).