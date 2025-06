USA, Philly Fed giugno fermo a -4 punti

(Teleborsa) - Non migliora l'attività delnell'(Stati Uniti). A, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (Philly Fed) è rimasto a, stesso punteggio registrato a maggio. Il dato è peggiore delle, che indicavano un livello di -1,7 punti.Va detto che un indice superiore allo zero indica che all'interno delci sono nel settore manifatturiero più imprese ottimiste che pessimiste, viceversa un indice sotto lo zero indica il prevalere del numero di imprese pessimiste.Fra le componenti dell'indice, quello deisi è attestato a 2,3 punti da +7,5 punti, quello sulleè sceso a 18,3 punti da 47,2 e quello sulla(capex) è calato a 14,5 punti da 27, mentre l'indice sull'si attesta a -9,8 da +16,5 punti e quello suia 41,4 da 59,8 punti.