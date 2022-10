L'indice del settore alimentare italiano in territorio positivo (+1,01%)

comparto alimentare a Piazza Affari

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dalIlha aperto a 104.606,5 in aumento di 1.052,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 472, dopo aver avviato la seduta a 470.Tra i titoli del, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dell'1,09%.Tra le azioni del, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dell'1,22%.