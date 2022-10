Exploit dell'indice delle aziende sanitarie (+1,54%)

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

indice EURO STOXX Health Care

grande capitalizzazione

DiaSorin

Recordati

Amplifon

mid-cap

Pharmanutra

small-cap

Eukedos

GPI

Pierrel

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante ilche fa anche meglio del, con un guadagno di 3.293,5 punti, archiviando la giornata a quota 217.302,1.L'intanto guadagna 9 punti, dopo un incipit a quota 751.Tra le azioni italiane adel comparto sanitario, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,79%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +1,78%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,65%.Tra leitaliane, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,72%.Tra ledi Milano, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 6,84%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,00% sui valori precedenti.Seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,77%.