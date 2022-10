Infrastrutture, Salvini: primo contatto con Commissaria Ue Valean

(Teleborsa) - Telefonata molto cordiale del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,E' quanto riferisce un portavoce del ministro, spiegando che ilSalvini ha anticipato l'ambizione del governo:Il vicepremier e ministro ha toccato anche il tema del collegamento ferroviario Torino-Lione ("è necessario confermare il co-finanziamento europeo" ha precisato Salvini) e delsottolineando la necessità di trovare soluzioni ambiziose ma realistiche "nell'interesse di cittadini e imprese".Inoltre, sollevato il tema dei divieti unilaterali tirolesi nei confronti degli aE ha confermato l'impegno del nostro Paese a sostegno dell'Ucraina nel contesto delle "Solidarity Lanes" e di possibili sostegni per la manutenzione delle strade ucraine, in vista dei prossimi mesi invernali, come auspicato anche da Bruxelles.si sono ripromessi di incontrarsi a più presto a Bruxelles.