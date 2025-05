Trasporti, Carta (Fermerci): "Bene l’anticipo al 2025 del nuovo sistema tariffario"

(Teleborsa) - Associazioneplaude alla disponibilità manifestata daGestore dell’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale, grazie anche alle valutazioni rilasciate dall’di anticipare al 2025 il sistema tariffario per l’accesso all’infrastruttura del trasporto ferroviario merci, originariamente previsto per il periodo 2026-2029."Si tratta di una misura concreta e necessaria – dichiara– utile a sostenere il comparto del trasporto ferro su merci, in un momento segnato daper i lavori connessi all’attuazione degli investimenti del PNRR".L’anticipo del nuovo sistema tariffario prevede una riduzione del pedaggio per le Imprese Ferroviarie attive nel segmento merci, "offrendo - spiega Carta - una. Una richiesta, quella dell’anticipo, che Fermerci aveva ribadito pubblicamente in occasione della presentazione del Rapporto Annuale 2025, tenutasi in presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del Presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, Nicola Zaccheo, e dell’Amministratore Delegato di RFI, Aldo Isi".Inoltre, Carta rivolge un sentito ringraziamento al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, e all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) che, sin dalle prime interlocuzioni sul tema – culminate nella Delibera n. 165/2024 del 20 novembre 2024 – ha mostrato attenzione e sensibilità verso il comparto logistico ferroviario, confermando il proprio ruolo centrale nel garantire equilibrio e sostenibilità al sistema.