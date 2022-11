Prysmian si aggiudica commessa da gestore francese RTE

Prysmian Group

(Teleborsa) -, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, si è aggiudicato una commessa assegnata dal gestore dei sistemi di trasmissione francese Réseau de Transport d'Électricité (RTE) per lache collegano i tre parchi eolici offshore situati vicino alla costa francese della Normandia all’entroterra utilizzando cavi Prysmian. I progetti St. Nazaire, Fécamp e Calvados sono tra i maggiori parchi eolici commerciali mai costruiti in Francia: il loro funzionamento senza interruzioni è essenziale per raggiungere gli obiettivi di transizione energetica del paese.I servizi di manutenzione forniti da Prysmian ridurranno la durata di eventuali discontinuità di fornitura dovute a interruzioni energetiche dei parchi eolici, assicurando quindi un flusso continuo di energia rinnovabile alle famiglie e alle aziende francesi. L’accordo ha una durata di 15 anni e entrerà in vigore immediatamente per il collegamento di St. Nazaire, già completato. Sarà in seguito esteso agli altri due collegamenti non appena entreranno in funzione.Il contratto di ispezione, manutenzione e riparazione si riferisce ai tre cavi sottomarini tripolari ad alta tensione in corrente alternata (HVAC – High Voltage Alternating Current) da 220 kV con isolamento in XLPE e armatura singola dei parchi eolici di Fécamp (2x18 km offshore), Calvados (2x16 km offshore) e St. Nazaire (2x34 km offshore)., confermando il suo impegno a supportare i clienti chiave lungo l’intero ciclo di vita dei cavi" - ha dichiarato. "Siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo di un’infrastruttura così strategica".