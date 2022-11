Culti Milano, OPA parziale su azioni proprie al via il 14 novembre

Culti Milano

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze e cosmesi, hala promozione di un'. L'operazione era stata annunciata lo scorso 24 ottobre . L'offerta, non finalizzata al delisting, ha ad oggetto massime 365.000 azioni, rappresentative dell'11,791% del capitale sociale. Il corrispettivo è pari a 17 euro per azione, pertanto il controvalore massimo sarà pari a 6.205.000 euro.Il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8:30 dele avrà termine alle ore 17:30 del(estremi inclusi), fatte salve eventuali proroghe o modifiche. Sia con riferimento al numero di Azioni che potranno essere portate in adesione, sia con riferimento alle modalità dell'eventuale riparto, troverà applicazione il quantitativo minimo di negoziazione o "lotto minimo" di azioni, pari a 125 azioni.La società, mediante l'offerta, intende: disporre di un "" da utilizzare nell'ambito di; operare sul mercato in un'ottica di investimento a medio e lungo termine; offrire agli azionisti uno strumento ulteriore di monetizzazione del proprio investimento.