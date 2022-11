WINDTRE migliore operatore per gestione clienti nei punti vendita

(Teleborsa) -, per il settimo anno consecutivo, è al primo posto, come operatore di telefonia, per “l’eccellente servizio di assistenza ai clienti nei suoi punti vendita”. Lo rileva lo studio “”, curato dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, che ha conferito a WINDTRE il livello ‘top servizio’ anche nelle categorie internet Fibra e Adsl.“Questi riconoscimenti - sottolinea il Chief Commercial Officer di WINDTRE– sono il risultato delle scelte dell’azienda che, da sempre, ha come obiettivo quello di essere vicina alle persone nella vita di tutti i giorni, grazie ad un’infrastruttura tecnologica all’avanguardia e ad una rete di oltre 4.000 negozi capillarmente diffusi sull’intero territorio nazionale. Inoltre il canale franchising, negli ultimi due anni, è stato completamente rinnovato per offrire ai nostri clienti un'esperienza sempre più innovativa per i servizi di telefonia e di energia”.della ricerca dell’, pubblicati stamani da Repubblica Affari&Finanza, sono l’esito di un’approfondita indagine, basata su oltre 300mila pareri espressi direttamente dai consumatori, sul servizio ricevuto da 1.929 aziende, in 190 settori dell’economia italiana.